сегодня в 17:08

Хирурги МОЦОМД удалили младенцу гигантское новообразование, мешающее ему есть

Успешную операцию по удалению у новорожденного на верхней части челюсти новообразования размером в 6 см провели врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ранее в ходе ультразвукового исследования у 35-летней женщины врачи диагностировали наличие у плода редкой патологии — врожденного эпулиса альвеолярного отростка верхней челюсти.

«Эпулис — доброкачественное новообразование, достигающее гигантских размеров и полностью препятствующее процессу кормления. Это крайне редкая патология, как правило, связанная с генетической мутацией. Образуется внутриутробно и диагностируется на 2 или 3 скрининге», — пояснила лечащий и оперирующий малыша врач отделения хирургии новорожденных Татьяна Шишкина.

В связи с потенциальными рисками — обструкцией дыхательных путей и затруднением кормления — было принято решение о проведении оперативного вмешательства сразу после рождения.

«В ходе операции, которая длилась 1 час, бригада детских хирургов использовала микрохирургическую технику. Это помогло уменьшить травматизацию тканей и минимизировать косметический дефект. Успешное удаление новообразования позволило ребенку восстановить функцию сосания и глотания, что важно для его дальнейшего развития», — добавила Татьяна Шишкина.

Сегодня малыш чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.