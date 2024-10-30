Хирурги из Подмосковья удалили у женщины опухоль размером с тыкву

В областной онкодиспансер обратилась 66-летняя женщина с жалобами на боль в животе и невозможность лежать на спине, тошноту и изжогу после приема пищи, затруднения с дыханием и мочеиспусканием. Проведенная диагностика выявила у нее крупную миому матки. Как выяснилось, более 20 лет женщина отмечала постепенное увеличение живота, но к врачу не обращалась, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров — около 60 см в диаметре и весом 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная. Если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть из-за осложнений», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

Специалисты областного онкодиспансера напоминают, что даже если женщину ничего не беспокоит, то ей все равно необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога. Это может спасти здоровье и жизнь.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.