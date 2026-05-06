Хирург предупредил о риске непроходимости кишечника из-за бабл-ти

Хирург Олег Камаев заявил, что чрезмерное употребление бабл-ти с шариками тапиоки может привести к кишечной непроходимости. Подобные случаи редки, но полностью исключать их нельзя, сообщает «Челны Live» .

По словам врача, осложнения возникают при сочетании нескольких факторов: больших порций, недостатка жидкости и индивидуальных особенностей пищеварения. Кишечная непроходимость после употребления подобных продуктов относится к редким клиническим ситуациям, однако такие случаи фиксируются.

К тревожным симптомам Камаев отнес нарастающий дискомфорт в животе, усиливающееся вздутие, боль, тошноту, задержку стула и газов. В более тяжелых случаях возможна рвота. Разовое чувство тяжести после сладкого напитка не считается опасным, но важна динамика симптомов.

На ранних стадиях, по словам хирурга, проблему иногда удается решить без операции — с помощью консервативной терапии или эндоскопических процедур. При развитии осложнений может потребоваться хирургическое вмешательство.

Чаще подобные состояния наблюдаются у подростков и молодых людей. Врач связал это с быстрым употреблением напитка, большими порциями, нерегулярным питанием и недостатком воды.

Камаев подчеркнул, что умеренное и редкое употребление бабл-ти у здоровых людей обычно не приводит к серьезным последствиям. Риск повышается при регулярном приеме больших объемов, особенно натощак или в сильно охлажденном виде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.