Хирург подмосковного центра СПИД рассказал, как лечить липоматоз

Липома, в простонародье — жировик — опухоль из жировой ткани, которая является одной из самых распространенных доброкачественных опухолей мягких тканей. Причины появления липом достоверно неизвестны, при этом они чаще встречается у людей с ожирением, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

У мужчин новообразования появляются примерно вдвое чаще, чем у женщин. Возраст для появления липом значения не имеет. Основной метод лечения липом — удаление. Пациенты с ВИЧ могут решить проблему липоматоза в Центре, обратившись к своему лечащему врачу на приеме. Показанием к удалению является большой размер липомы и ее быстрый рост, а также расположение опухоли в области суставов, крупных сосудов и нервов.

«Небольшие по размеру подкожные липомы, как правило, не вызывают дискомфорт или болевые ощущения, и являются косметическим дефектом, если локализуются на видимых участках тела. Удаляются такие липомы только при желании пациента устранить косметический дефект. В остальных случаях необходимо лишь самонаблюдение и медицинский контроль. Методов удаления много, но основным является хирургический метод», — рассказал заведующий консультативно-диагностическим отделением, врач-хирург Алексей Викторович Татаринцев.

Решить проблему липоматоза вы можете обратившись в центр по адресу: г. о. Котельники, г. Котельники, мкр. Силикат, д. 41а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.