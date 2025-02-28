Хирург ответил, когда пластические операции действительно могут быть полезны

Врач Алексанян: ринопластика, блефаропластика и отопластика могут быть полезны

Пластический хирург Тигран Алексанян рассказал, какие пластические операции и в каких случаях действительно могут пойти на пользу, сообщает NEWS.ru .

По словам врача, к числу хирургических вмешательств, которые направлены на коррекцию функциональных нарушений, относятся, например, ринопластика для облегчения носового дыхания, блефаропластика при опущении (птозе) век, ограничивающем зрение, и отопластика для устранения лопоухости, способной спровоцировать психологический дискомфорт и даже боли в голове из-за хронического напряжения мышц шеи.

Алексанян подчеркнул значимость пластической хирургии в процессе восстановления после полученных травм. В подобных ситуациях, по его словам, операции позволяют не только воссоздать внешний вид, но и восстановить утраченные функции.

В качестве примеров хирург привел операции на лице, проводимые, например, после ДТП, и реконструктивную хирургию груди после мастэктомии, заключил Алексанян.