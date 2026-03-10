Хирург: липосакция не может полностью избавить от целлюлита

Липосакция не может полностью устранить целлюлит, а лишь помогает в борьбе с ним. Такое мнение высказала пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с NEWS.ru .

Специалист пояснила, что для лучшего эффекта липосакцию необходимо дополнять курсом мезотерапии и сеансами массажа. Цели липосакции и причины появления целлюлита совпадают только отчасти. Удаление жира способно привести к небольшому уплотнению кожного покрова и сглаживанию его рельефа, в особенности если избыток массы невелик.

Тем не менее, лазерное воздействие не всегда затрагивает фиброзные перегородки, непосредственно ответственные за образование бугристости и ямок. Целлюлит представляет собой не просто скопление жировых клеток, а целый комплекс нарушений в подкожном слое, куда входят отечность, ухудшение микроциркуляции крови и образование плотных соединительных волокон.

По словам Балакеримовой, липосакция уменьшает объем подкожной жировой клетчатки и может сделать кожную поверхность более ровной. Однако при выраженном фиброзе и наличии глубоких тяжей операция часто не воздействует на эти структурные образования, из-за чего видимые дефекты рельефа сохраняются.

Для достижения максимального результата в коррекции целлюлита хирург рекомендует сочетать липосакцию с процедурами, улучшающими микроциркуляцию и борющимися с фиброзом. К ним относятся ручной и аппаратный массаж, миостимуляция, фракционное лазерное воздействие, мезотерапия, а также инъекции специальных липолитических коктейлей. Именно комплексный подход, а не изолированная операция, дает больше шансов получить заметно более гладкую кожу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.