Химик Панов объяснил какие лекарства опасны в летнюю жару

С наступлением лета дачникам стоит тщательнее следить за хранением лекарств. Доцент РТУ МИРЭА Алексей Панов объяснил, что помимо температуры важно правильно выбрать место. Об этом сообщает RT . «Если нет холодильника, подойдут нижние полки шкафов с северной стороны. Нельзя держать аптечку на подоконниках, в ванной или на кухне у плиты», — сказал он.

«Если возможности хранить лекарства в холодильнике нет, необходимо выбрать самое прохладное место в доме — лучше всего нижние полки шкафов на северной стороне. Категорически не подходят для хранения аптечки места с прямым солнечным освещением (подоконники, открытые полки у окон), а также помещения с повышенной влажностью и перепадами температур (ванные комнаты, кухни рядом с плитой)», — пояснил Панов.

При температуре выше плюс 25 градусов многие препараты теряют свойства, а некоторые становятся вредными. По словам специалиста, антибиотики, такие как амоксициллин и азитромицин, могут распадаться на токсичные вещества. Жидкие формы — сиропы, капли — быстро портятся, становясь рассадником бактерий.

Мази, кремы и свечи также чувствительны к жаре. Даже парацетамол и ибупрофен могут изменить структуру при перегреве. Эксперт советует перед поездкой проверять аптечку и выбрасывать лекарства с изменённым цветом, осадком или поврежденной упаковкой.

Важно помнить о сроке годности. На даче, где аптек под рукой нет, нельзя использовать просроченные препараты, даже если они хранились правильно.