Химик Панов объяснил какие лекарства опасны в летнюю жару
С наступлением лета дачникам стоит тщательнее следить за хранением лекарств. Доцент РТУ МИРЭА Алексей Панов объяснил, что помимо температуры важно правильно выбрать место. Об этом сообщает RT. «Если нет холодильника, подойдут нижние полки шкафов с северной стороны. Нельзя держать аптечку на подоконниках, в ванной или на кухне у плиты», — сказал он.
«Если возможности хранить лекарства в холодильнике нет, необходимо выбрать самое прохладное место в доме — лучше всего нижние полки шкафов на северной стороне. Категорически не подходят для хранения аптечки места с прямым солнечным освещением (подоконники, открытые полки у окон), а также помещения с повышенной влажностью и перепадами температур (ванные комнаты, кухни рядом с плитой)», — пояснил Панов.
При температуре выше плюс 25 градусов многие препараты теряют свойства, а некоторые становятся вредными. По словам специалиста, антибиотики, такие как амоксициллин и азитромицин, могут распадаться на токсичные вещества. Жидкие формы — сиропы, капли — быстро портятся, становясь рассадником бактерий.
Мази, кремы и свечи также чувствительны к жаре. Даже парацетамол и ибупрофен могут изменить структуру при перегреве. Эксперт советует перед поездкой проверять аптечку и выбрасывать лекарства с изменённым цветом, осадком или поврежденной упаковкой.
Важно помнить о сроке годности. На даче, где аптек под рукой нет, нельзя использовать просроченные препараты, даже если они хранились правильно.