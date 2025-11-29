«Химия» и качество жизни: как минимизировать побочные эффекты терапии

Химиотерапия остается одним из ключевых методов борьбы с онкозаболеваниями, однако наряду с высокой эффективностью нередко вызывает у пациентов ряд побочных эффектов. О том, как легче перенести лечение и минимизировать осложнения, сообщила РИАМО онколог-химиотерапевт «СМ-Клиника» Лиана Садыкова.

По словам врача, химиотерапия, с одной стороны, позволяет эффективно подавлять рост злокачественной опухоли, а с другой — затрагивает одновременно здоровые ткани, которые постоянно обновляются. Это касается волосяных фолликулов, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, костного и головного мозга. Во время терапии пациенты часто сталкиваются с неприятными симптомами, так называемой «побочкой».

«Тошнота и рвота, нарушения стула (диарея или запор) — наиболее частые симптомы у онкобольных, которые могут появиться как в первые часы после введения препаратов, так и спустя несколько дней или даже недель. Контролировать подобные реакции удается комбинацией специальных средств и корректировкой рациона питания. Кроме того, необходимо пить много жидкости — воды и несладкого чая. Это способствует быстрому выведению токсических веществ из организма и восстановлению сил», - сказала Садыкова.

Некоторых пациентов могут беспокоить кожные высыпания на теле, угревая сыпь, дерматиты, гиперпигментация — реакция организма на химиопрепараты. В данной ситуации, по словам врача, очень важно взаимодействие онкологов с другими специалистами. Например, обсуждение тактики лечения с врачами-дерматологами помогает выработать комплекс мер, направленных на устранение побочных осложнений у онкобольных. Благодаря совместной работе удается решить многие кожные проблемы у пациентов.

Самое неприятное проявление «химии», которое отмечают как женщины, так и мужчины — выпадение волос, которое начинается спустя несколько недель после старта терапии. Полностью предотвратить этот процесс, сопровождающийся сильным стрессом у пациентов, пока невозможно, но существуют способы сделать его менее выраженным. В их числе процедура охлаждения кожи головы с помощью специальной шапочки. Уже после нескольких курсов гипотермии пациенты замечают хорошие результаты, связанные с предотвращением интенсивного выпадения волос.

Кроме того, у пациентов есть возможность проконсультироваться с врачами-трихологами, которые помогут подобрать правильное лечение и ускорить восстановление волосяных фолликулов после интенсивной химиотерапии.

Садыкова также обратила внимание на еще один побочный эффект, который часто отмечают пациенты с раком молочной железы или легкого, — резкое ухудшение зрения. Многие из них жалуются на нечеткость различения предметов вдали, «мушки» перед глазами, слезливость и др. Выявление и коррекция побочных эффектов со стороны органов зрения возможны только при скоординированной работе онкологов и офтальмологов. Вообще, любое ухудшение состояния, возникшее на фоне химиотерапии, должно обсуждаться с лечащим врачом и смежными специалистами. Самолечение в этот период особенно опасно и может привести к осложнениям.

«Химиотерапия — непростое испытание, требующее большой внутренней силы. Но большинство побочных эффектов можно сгладить и улучшить самочувствие, главное, чутко относиться к своему здоровью и не пренебрегать рекомендациями врачей», — заключила врач.