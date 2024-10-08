Химический ожог и кислородное голодание: чем опасны батареи

Врач-аллерголог Елена Коренева заявила, что отопительные приборы — батарея и обогреватель — при неправильном обращении могут быть опасны. Они способны привести к химическому ожогу и даже кислородному голоданию у человека, сообщает «Секрет фирмы» .

«Любой отопительный прибор, выделяющий ацетон или растворитель в испарениях, может быть источником триггеров и поллютантов», — сказала эксперт.

В наибольшей опасности находятся люди с заболеваниями органов дыхания, например, астматики.

Вред наносит в основном сухой воздух, который негативно влияет на почти все системы в организме, отметила Коренева. Другой источник заболеваний — это свежая краска на приборе, которая и приводит к аллергиям, ожогам и кислородному голоданию.

Кроме того, аллергические реакции вызывает пыль, скапливающаяся за батареей. Во время влажной уборки нужно не забывать протирать прибор, заключила врач.