Губернатор: форумы врачей позволяют привлекать кадры на работу в Подмосковье

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.

Глава региона выразил надежду, что время, которое участники съезда детских врачей провели на мероприятии, не пройдет для них даром.

«И знакомства, и методики, и мозговые штурмы — это всегда очень полезно. И дай Бог, чтобы они спасали жизни наших малышей», — отметил губернатор.