Грудзиньский: кризис на Ближнем Востоке поставил под угрозу проведение МРТ

Конфликт в ближневосточном регионе создал угрозу для функционирования оборудования для магнитно-резонансной томографии (МРТ), поскольку эти устройства требуют значительных объемов жидкого гелия, поставки которого практически прекратились с марта, об этом сообщил врач из Польши Станислав Грудзиньский, пишет РИА Новости .

«Если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия», — отметил эксперт.

Грудзиньский объяснил, что ключевым компонентом магнитно-резонансного томографа является сверхпроводящий магнит высокой мощности. Для достижения состояния сверхпроводимости этот магнит необходимо охладить приблизительно до 4,2 Кельвина, что соответствует минус 269 градусам Цельсия.

Специалист указал, что современный аппарат МРТ может содержать от тысячи до двух тысяч литров жидкого гелия. По его словам, гелий, являющийся побочным продуктом при производстве сжиженного природного газа, с начала марта фактически отсутствует на рынке.

Источник агентства также отметил, что с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость жидкого гелия на рынке увеличилась примерно вдвое. Катар выступает основным поставщиком гелия. Практически весь экспорт осуществляется морскими маршрутами, проходящими через Ормузский пролив. Недавно газовое месторождение и перерабатывающий комплекс в этой стране подверглись атакам.

США и Израиль начали наносить удары по целям в Иране, включая Тегеран, 28 февраля. Иран проводит ответные атаки на территорию Израиля, а также на американские военные объекты в ближневосточном регионе. Данная эскалация привела к фактическому закрытию судоходства через Ормузский пролив.

