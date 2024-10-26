Грудной сын Погребняк перенес операцию из-за проблем с глазами

35-летняя Мария Погребняк рассказала, что ее маленький сын, родившийся в начале сентября, перенес операцию в связи с проблемами с глазами, сообщает « СтарХит ».

Экс-супруга футболиста отметила, что долгое время ходила по врачам и соблюдала всех их рекомендации. При этом лучше малышу не стало.

Погребняк отметила, что глаз ребенку пытались вылечить полтора месяца. Малыш страдал из-за слизисто-гнойных отделений и покраснение кожи вокруг органа.

Ребенку назначали массажи, капли с антибиотиком. Лекарства меняли несколько раз, но результатов это не дало, а проблема только усугубилась. Офтальмологи предложили прибегнуть к радикальному методу лечения, в результате малыш перенес операцию.

Она длилась 15-20 минут, проводилась под местной анестезией. Ребенку пробивали слезный канал. По словам Погребняк, младенец выдержал все «достойно». Сейчас малыш идет на поправку. Звездная мама призналась, что сильно переживала за сына и дала волю слезам.

Погребняк родила четвертого ребенка 5 сентября. Она назвала сына Владимиром.