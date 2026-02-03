Грозит уголовное дело: студенты-медики на видео глумились над пациентом в Кемерове

В Сети разгорелся скандал из-за видео, в котором студенты-медики из Кемерова смеются над тяжелобольным пациентом. Министр здравоохранения области Андрей Тарасов отреагировал на ролик, сообщает NGS42.RU .

По его словам, распространившаяся видеозапись была снята давно выпускниками кузбасского медицинского колледжа. В кадре кемеровчанка вместе с коллегой глумится над больным под наркозом.

«Это противоречит не только нормам медицинской этики, но и общечеловеческим ценностям», — написал Тарасов в соцсетях.

Он добавил, что к 2026 году девушка из видео работала в одном из учреждений Кемерова. После скандала ее уволили. Парень, который вместе с ней смеялся над пациентом, не работает в системе здравоохранения.

Тарасов отметил, что на фоне инцидента в вузах и сузах области провели дополнительные лекции о стандартах медицинской этики. Помимо прочего, в отношении медиков, которые смеялись над пациентом, могут возбудить уголовное дело из-за нарушения неприкосновенности частной жизни.

Сама девушка, которая смеялась на видео, заявила, что ролик она якобы отправляла коллеге «в исключительно лечебных целях». По словам медика, ее взломали, после чего видео и утекло в Сеть.

Ранее мужчину с отказавшими ногами выкинули из скорой в Пятигорске. Медики наотрез оказались нести пациента в жилье и сказали его соседям: «Сами разбирайтесь».

