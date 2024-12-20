Гормон радости: врачи рассказали, как пополнять запасы серотонина

Короткий световой день напрямую влияет на настроение, ведь солнечный свет необходим для выработки «гормона радости» — серотонина. Медики рассказали, как он работает в организме человека и что делать, если радости не хватает, сообщает сайт Узнай.ру .

Серотонин называют гормоном счастья за то, что это химическое вещество защищает человека от стресса и депрессии. При этом он участвует практически во всех жизненно важных процессах организма: отвечает за передачу сигналов между нервными клетками, регулирует циклы сна и бодрствования, работу кишечника и матки, снижает болевой порог, контролирует либидо и репродуктивные функции, влияет на свертываемость крови.

Понять, что у вас дефицит серотонина, можно по таким признакам, как: пристрастие к сладкому и вредной еде, частые головные боли, проблемы с ЖКТ, в том числе диарея или запоры, бессонница, плохая память, снижение либидо, хроническая усталость, тревожность или апатия.

Длительная нехватка серотонина может привести и к более серьезным проблемам — тяжелой депрессии, паническим атакам, провалам в памяти, предупреждают врачи.

«В чистом виде серотонина в продуктах нет, он вырабатывается из аминокислоты триптофан», — объяснила врач-диетолог Елена Соломатина.

Самые богатые триптофаном продукты — белковые: мясо, рыба, птица, особенно индейка, икра, сыр, творог, яйца, орехи, бобовые, грибы. Также триптофан содержится в бананах, горьком шоколаде, финиках, инжире, шпинате, злаках. Из углеводов лучше употреблять в пищу сложные — цельнозерновой хлеб, овощи, рис, овсянку, гречку.

При это важно, чтобы организм получал достаточно витаминов B2, B6, D и железа — без них серотонин вырабатываться не будет, отметила Соломатина.

По словам врача Ильмиры Нафталиевой, триптофан плохо усваивается при заболеваниях ЖКТ, нарушении режима дня, отсутствии прогулок в светлое время суток и телесных практик.

Итак, чтобы пополнять запасы гормона радости, нельзя забывать о физической активности — регулярно гулять, заниматься спортом, йогой или пилатесом, а еще почаще обниматься с любимыми и гладить домашних животных. Также гормон счастья повышает любое занятие, приносящее удовольствие, будь то музыка, хобби, книги, шоппинг, общение с друзьями, регулярная половая жизнь.