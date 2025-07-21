Глотать не надо: у берегов Турции активно размножаются опасные бактерии

На побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей активно размножаются бактерии Vibrio, сообщает «Абзац» со ссылкой на газету Milliyet.

Это происходит в связи с высокой температурой воды.

Заразиться можно при попадании бактерий в организм через открытые раны или при проглатывании морской воды. Это может привести к серьезным симптомам, таким как тяжелая диарея, боли в животе, рвота и лихорадка.

Для минимизации вероятности инфицирования, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний советует избегать употребления в пищу сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, а также воздержаться от плавания в морской воде при наличии открытых ран.