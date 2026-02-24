Главврача детской поликлиники №2 в Казани задержали за мошенничество

Главврача ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» в Казани Республики Татарстан задержали по делу о превышении должностных полномочий и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Была проведена проверка работы поликлиники. Во время надзорных мероприятий выяснилось, что главврач, предположительно, для хищения бюджетных денег фиктивно приняла на работу педиатром мужчину. Она каждый месяц забирала его зарплату.

С такой целью женщина поставила задачу сотрудникам сформировать фиктивный трудовой договор. Также им нужно было каждый месяц табелировать мнимого коллегу.

Прокуратура отправила материалы проверки правоохранителям. По их итогам против главврача медучреждения возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.