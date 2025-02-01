Главврач онкодиспансера Подмосковья проверил работу центра амбулаторной онкопомощи

В условиях стремительного развития медицинских технологий и растущей потребности в качественной онкологической помощи, центры амбулаторно-онкологической помощи становятся важным звеном в системе здравоохранения. Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов, заместитель главврача по медицинской помощи Николай Уразовский, зам. главврача по хозяйственным вопросам Василий Скиба, зам главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Жанна Дроздова, зам главврача по организационно-методической работе Валерий Довбуш и заведующая аптекой Ирина Протасова ознакомились с работой центра амбулаторно-онкологической помощи, а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Важно, чтобы пациенты получали своевременную и качественную помощь. Центры амбулаторно-онкологической помощи играют ключевую роль в раннем выявлении заболеваний и обеспечении непрерывности лечения. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый пациент получал максимально комфортные условия для лечения и реабилитации. Совместная работа специалистов разных уровней позволит достичь этой цели», — подчеркнул главный врач областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Таким образом, посещение центра амбулаторно-онкологической помощи главным врачом областного онкодиспансера стало важным шагом на пути к совершенствованию системы оказания онкологической помощи в регионе. Оно открыло новые горизонты для сотрудничества и внедрения передовых практик в области медицины, что непременно скажется на здоровье и благополучии пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.