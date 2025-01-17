Главврач больницы Каширы по вторникам принимает участников СВО и членов их семей

Каждый вторник главный врач Каширской больницы Юрий Якушев проводит личный прием участников специальной военной операции и их родственников. Этот прием — возможность напрямую обсудить вопросы медицинского обслуживания, получения первичной и специализированной помощи, включая случаи, связанные с болезнями, возникшими в отпуске или на службе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для участников СВО важно чувствовать уверенность в поддержке: понимание их потребностей и быстрое решение вопросов здоровья имеют важное значение. Поэтому особое внимание уделяется тем, кто сталкивается со сложностями в оформлении медицинской документации или нуждается в консультации по доступным медицинским программам.

Согласно постановлению правительства РФ № 1423 от 24 октября 2024 года, оказание первичной медико-санитарной помощи участникам СВО и членам их семей осуществляется по месту обращения, без бюрократических преград. Это позволяет оперативно решать проблемы, связанные с доступом к медицинским услугам.

Прием проходит по адресу: г. Кашира-2, ул. Больничная, д. 2, Терапевтический корпус, каждый вторник с 14:30 до 16:00.

Чтобы записаться на прием, нужно воспользоваться «горячей линией» главного врача: 8 (498) 602-03-59 доб. 18 008, 8 (496) 697-00-26, или отправить запрос на электронную почту: mz_kash_CRB@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.