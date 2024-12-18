Главный врач Коломенской больницы встретится с жителями села Полурядинки

В четверг, 19 декабря, главный врач Коломенской больницы Николай Макаров ответит на вопросы жителей села Полурядинки и расположенных поблизости населенных пунктов, которые входят в зону обслуживания Полурядинской амбулатории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это будет мой первый выезд в сельские амбулатории, расположенные на озёрской территории. Мне важно получить обратную связь от жителей. Приглашаю всех проявить активность и посетить встречу», — сказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Амбулатория в Полурядинках — одна из самых крупных на озёрской земле. В одном только селе Полурядинки проживает более 1,2 тысяч человек. Также амбулатория обслуживает жителей сёл Сосновка, Сенницы-1, Сенницы-2, деревень Каблучки, Старое, Клинское, Свиридоново, Трегубово, Бебехово. Жители всех этих населенных пунктов могут посетить встречу с руководителем медучреждения.

Встреча пройдет по адресу: село Полурядинки, улица Школьная, дом 16. Начало в 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.