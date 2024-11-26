Главный врач больницы Коломны обсудил с жителями вопросы по оказанию медпомощи

На очередном приеме граждан, которые главный врач Коломенской больницы Николай Макаров проводит еженедельно, были затронуты важные для многих жителей округа вопросы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с жителями обсуждались оказание медицинской помощи по таким направлениям, как детская хирургия, детская стоматология, вопросы обеспечения льготников лекарствами, организации диагностических исследований и привлечения узких специалистов, а также вопрос выполнения лабораторных исследований.

«Часть вопросов, обозначенных жителями, уже решена. Хирургическое отделение Коломны возобновило прием детей по экстренным показаниям. Вся диагностика проводится на месте и при необходимости оперативное лечение также проводится в Коломне. В случае тяжелых хирургических патологий, а также на плановые операции пациентов по-прежнему маршрутизируем в специализированные медучреждения», — рассказал Николай Макаров.

Главный врач также отметил, что в процессе решения находится вопрос по детской стоматологии. В данный момент прием детей ведут два специалиста в Коломне и один в Озерах. С 29 ноября к работе приступит еще один врач, до конца года ожидается приход еще одного детского стоматолога. Кроме того, рассматривается возможность перевода детской стоматологии в Коломне в другое здание, чтобы помощь детям оказывалась в более комфортных условиях.

Николай Макаров подчеркнул, что на 2025 год перед кадровой службой поставлена задача на 100% укомплектовать штат больницы терапевтами и педиатрами и параллельно будет продолжаться работа по привлечению узких специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.