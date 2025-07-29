Главный внештатный пульмонолог Минздрава провел выездной прием в Коломне

«На прием мы пригласили детей с уже диагностированными заболеваниями дыхательной системы, которым необходимо было получить консультацию специалиста. В основном это пациенты с бронхиальной астмой, аллергическим риносинуситом, бронхиальной обструкцией неясной этиологии и другими патологиями, которым требовалась корректировка ранее назначенного лечения или назначение новой схемы», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по педиатрической помощи Мария Малахова-Капанадзе.

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области осмотрел 11 детей, а также провел обучение руководителя педиатрического отделения Коломенской больницы, специалистов различных подразделений педиатрической службы, которые занимаются наблюдением и лечением детей с заболеваниями дыхательной системы, и студентов — будущих педиатров, которые находятся в больнице на практике.

В Коломенской больнице медицинская помощь детям по профилю «Пульмонология» оказывается в стационарных условиях на базе педиатрического отделения. В случае необходимости на амбулаторные консультации дети направляются в областные медицинские учреждения — НИКИ детства и детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. Для того, чтобы записаться на консультацию, необходимо обратиться на прием к педиатру в поликлинику по месту жительства для получения направления и записи на прием.

Теперь консультацию специалистов регионального уровня можно получить и не выезжая за пределы Коломны. После первого выездного приема главного внештатного детского пульмонолога Минздрава Подмосковья Александра Малахова было принято решение, что специалист проведет еще несколько таких приемов, чтобы дети, которые в силу разных причин не могут посетить региональные центры, смогли получить консультацию пульмонолога по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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