Главный нарколог Подмосковья рассказал, как из-за курения можно лишиться голоса

Курение оказывает негативное влияние на весь организм человека. Главный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о пагубном влиянии табака на голосовые связки человека, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Под влиянием огромного количества ядов, которые содержатся в табачном дыме, голос становится хриплым и сиплым. Голосовые связки теряют эластичность, изменяется тембр голоса. Когда человек курит, в гортани возникает хроническое воспаление, что приводит к сухому кашлю, сильной осиплости и искажению голоса, его огрублению», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Специалист добавил, что не только курение сигарет приводит к таким последствиям. Электронные гаджеты по доставке никотина также оказывают влияние на голос и приводят к тем же последствиям. Дополнительный вред ротовой полости наносит употребление алкоголя, который в совокупности с курением провоцирует развитие онкологии полости рта и гортани. В результате человек может потерять не только голос, но и жизнь.

Если вы не можете самостоятельно бросить курить, обратитесь в филиал Московского областного клинического наркологического диспансера в своем городском округе. Медицинские специалисты помогут справиться с никотиновой зависимостью.

Сейчас проходит Неделя отказа от курения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.