Главный нарколог Подмосковья объяснил, почему диабетикам противопоказан алкоголь

Сейчас проходит неделя борьбы с диабетом. Гипогликемия — состояние, при котором уровень сахара снижается в организме до очень низких значений. Чаще возникает у человека с диабетом по ряду причин. Почему таким людям стоит совсем отказаться от алкоголя, чтобы избежать опасных осложнений, которые могут привести к таким жизнеугрожающим состояниям, как кома и остановка сердечной и дыхательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Алкоголь провоцирует развитие гипогликемии у диабетиков, поскольку печень, занимаясь переработкой спиртного, прекращает выделение глюкозы, вызывая резкое снижение ее уровня в крови. Риск особенно велик при лечении инсулином либо препаратами, снижающими уровень сахара, при физической нагрузке, а также при недостаточном питании. Особенно опасно то, что симптомы при алкогольном опьянении (сонливость, потливость, головокружение) такие же как при снижении сахара. В результате, это осложняет диагностику и своевременное проведение лечебных мероприятий», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Если диабетик выпил на голодный желудок, после физической нагрузки, риск гипогликемии многократно возрастает. Это может привести к фатальной ошибке, когда окружающие примут гипогликемическую кому за обычное алкогольное опьянение и не окажут своевременную помощь.

Он добавил, что еще большую опасность вызывают ситуации, когда человек с диабетом мало поел, выпил алкоголь и лег спать. Падение уровня глюкозы в крови ночью особенно опасно, так как человек не может вовремя принять меры по нормализации своего состояния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.