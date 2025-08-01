Главный нарколог Подмосковья назвал три способа избежать болезней печени

У людей, употребляющих спиртные напитки, со временем можем возникнуть алкогольная болезнь печени. Что это такое и как сохранить орган здоровым, рассказали в Московском областном клиническом наркологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Алкогольная болезнь печени — это целый комплекс заболеваний. В частности, жировая дистрофия печени, алкогольный фиброз и склероз, алкогольный гепатит и цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома — другими словами, рак печени. Важно понимать, что даже небольшие дозы спиртного, принимаемые регулярно, могут привести к изменению состояния органа», — рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Врач объясняет, что жировая дистрофия печени — это накопление жировой ткани в клетках печени. При прекращении употребления алкоголя данная стадия обратима.

Алкогольный гепатит, в свою очередь, это воспалительный процесс в печени, который со временем может прогрессировать до цирроза печени. А это финальная стадия алкогольной болезни печени: тяжелое состояние, при котором ткань печени становится рубцовой, образуются узлы, и печень не может нормально функционировать.

«Учитывая, что печень является фильтром от токсинов и «центральной лабораторией» организма, в которой происходят все виды обмена веществ, для него это катастрофа. Цирроз переходит в рак, если пьющий человек доживет до этой стадии», — прокомментировал Виталий Холдин.

Специалист добавил, что, соблюдая три простых правила, возможно избежать вышеперечисленных заболеваний. Во-первых, необходимо полностью отказаться от алкоголя. Во-вторых, соблюдать диету, не перегружая печень тяжелой и жирной пищей. И, в-третьих, проходить регулярные медицинские осмотры и диспансеризацию, и при необходимости принимать назначенные врачом лекарства.

С 28 июля по 3 августа проходит Неделя профилактики заболеваний печени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.