Главный диетолог Подмосковья рассказала, как предотвратить инсульт

То, как человек питается, во многом определяет его здоровье. Любители фастфуда рано или поздно ощутят его влияние не только на талии, но и самочувствии. О том, как с помощью правильного питания предотвратить инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания, рассказала главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Полезные продукты способствуют снижению артериального давления, уровня «плохого» холестерина и других рисков для здоровья. Основа здорового рациона — овощи и фрукты. Их нужно съедать не менее 400 г в день. Необходимо стремиться к исключению из рациона трансизомеров жирных кислот (ТЖК) — твердых маргаринов. Они способствуют повышению уровня плохого холестерина и риска развития атеросклероза, инсульта, инфаркта. Жиры этого типа входят в состав многих мучных продуктов и кондитерских изделий промышленного производства», — сказала специалист.

Важной частью здорового рациона являются полиненасыщенные жирные кислоты, прежде всего, Омега-3. Они содержатся в жирных сортах морской рыбы, водорослях, семенах льна и чиа, грецких орехах.

«Для профилактики болезней сердца и сосудов рекомендовано снижение потребления соли до 5 г в день. Это одна чайная ложка. Поваренную соль лучше заменить на йодированную. Не менее важно сократить потребление сахаров. Из-за калорийности они являются ведущей причиной увеличения массы тела. Для поддержания здоровья сердца необходимо включать в рацион продукты, содержащие магний и калий. Например, картофель, запеченный в «мундире», фасоль, овсянку, чернослив, пшено, курагу», — сказала диетолог.

Также, по ее словам, в каждый прием пищи необходимо включать 200-250 мл несладких напитков: вода, кофе, чай. Сладкие напитки, такие как соки и газировки, стоит максимально ограничивать из-за большого количества сахара в составе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.