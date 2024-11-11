Главный детский травматолог Подмосковья рассказал, как лечить опухоль кости

В поликлинику МОДКТОБ относительно часто обращаются с жалобами на образования в области коленных суставов либо других частей тела. К врачу приходят обеспокоенные родители, обнаружившие видимое выбухание кости, либо почувствовавшие его при переодевании или купании ребенка. Наросты случайно обнаруживают при рентгенологическом обследовании после травмы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Костно-хрящевой экзостоз — это доброкачественная опухоль кости, которая чаще всего развивается в костях конечностей, особенно в области коленей, локтей и плеч. Каждая кость в организме ребенка растет за счет хрящевых пластинок — зон роста. При поломке процесса образования этой структурой костной ткани и возникают выросты из стенки кости. Экзостозы представляют собой губчатую кость, покрытую хрящом. Чаще всего наличие у ребенка экзостоза можно заметить в подростковом возрасте, но начать свой рост они могут задолго до того, как будут обнаружены», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Он добавил, что течение данного заболевания зачастую бессимптомное. Большинство остеохондром угрозы для здоровья не представляют.

«Проблемы, которые вызывает данная патология, в основном механического характера. Иногда возникает болевой синдром при давлении экзостоза на окружающие мягкие ткани. Экзостозы большого размера, расположенные около суставов, могут ограничивать их подвижность. Единственный способ лечения данного состояния — оперативный», — сказал Григорьев.

Хирургическое лечение может потребоваться в следующих случаях:

болевой синдром;

ограничение движения в суставах;

быстрый рост образования;

есть риск повреждения близлежащих мягких тканей.

Только врач может достоверно оценить срок лечения и его объем. Во всех случаях обнаружения образования у ребенка рекомендовано наблюдение ортопеда.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.