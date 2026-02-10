Главный детский травматолог Подмосковья объяснил, как помочь при ампутации пальца

Александр Григорьев отметил, что при травматической ампутации пальца важно усадить или уложить пострадавшего и приподнять ему ноги, чтобы снизить риск шока или потери сознания. Рану необходимо прижать чистой тканью для остановки кровотечения. Если ампутировано несколько пальцев, в ладонь пострадавшего следует вложить свернутую ткань или бинт и сжать ладонь в кулак, чтобы травмированные пальцы упирались в валик. При ампутации одного пальца рекомендуется наложить давящую повязку. После этого нужно вызвать скорую помощь.

Ампутированную часть следует завернуть в чистую ткань, затем поместить в чистый пакет, а пакет с пальцем — в другой пакет с холодной водой и льдом. Все это необходимо доставить в больницу вместе с пострадавшим.

Врач подчеркнул, что нельзя промывать ампутированную часть водой или помещать ее непосредственно в снег или лед без упаковки, так как это может привести к холодовой травме и повреждению тканей. Соблюдение этих правил повышает шансы на успешное восстановление пальца.

