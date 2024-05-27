Главного врача МОЦОМД Татьяну Мельник наградили за верность профессии

В рамках прошедшего первого Московского областного конгресса «Подмосковные вечера. У истоков жизни», посвященного репродуктивному здоровью женщины была награждена почетной грамотой «За верность профессии» главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), доктор медицинских наук, заслуженный работник здравоохранения Московской области Татьяна Мельник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы очень ценим труд главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства и наше совместное взаимодействие. Искренне поздравляем коллегу с полученной наградой и желаем дальнейших успехов в профессии!» — пожелала лауреату главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Московской области Ольга Серова.

Вручая заслуженную награду, заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина поблагодарила коллегу за верность профессии и учреждению, а также выразила признательность за профессионализм и компетентность, искренность, неравнодушие, многолетний и значительный вклад в охрану материнства и детства, за преданность любимому делу, которые главный врач МОЦОМД демонстрирует на протяжении многих лет в своей работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.