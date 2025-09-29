Глава Минздрава Подмосковья провел встречу с коллективом МОНИИАГ

Сегодня министр здравоохранения Московской области Максим Забелин встретился с коллективом Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского. В ходе встречи обсуждались развитие и достижения института, трансформация его деятельности и планы по размещению в новом современном здании, которое будет построено в Мытищах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Отдельное внимание было уделено необходимости дополнительных площадей. Текущее здание института историческое, но оно сильно устарело и его возможности ограничены. Развитие современных технологий и расширение деятельности института в этих стенах проблематично. Новый корпус в Мытищах позволит создать условия для внедрения передовых технологий, повысить доступность и качество медицинской помощи, а также сосредоточить ключевые подразделения под одной крышей.

«МОНИИАГ всегда был флагманом в сфере акушерства и гинекологии и расширение его материально-технической базы является приоритетом для здравоохранения Подмосковья. Мы создаем для института новые возможности: современные площади, новые стандарты работы и условия, которые будут максимально удобны и для пациентов, и для медицинского персонала. Это позволит жительницам Подмосковья не только получать высококлассную медицинскую помощь у ведущих специалистов, но и пребывать в комфортных условиях, которые будут отвечать современным требованиям», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе диалога сотрудники задали ряд вопросов. В частности, главный специалист региона по репродуктивному здоровью Ксения Краснопольская обратилась к министру с предложением сохранить консультационный центр в историческом здании института. Максим Забелин отметил важность сохранения преемственности и подчеркнул, что ждет все предложения от сотрудников института, чтобы определить функционал исторического здания. В конце встречи министр еще раз поблагодарил коллектив МОНИИАГ за профессионализм и отметил, что региональное здравоохранение продолжит оказывать поддержку институту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.