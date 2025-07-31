Гинеколог Уланкина: за домашние роды без врачей может грозить уголовка

Домашние роды в России не регулируются законом, если во время них происходит ЧП, вся ответственность ложится на женщину, сообщила РИАМО кандидат медицинских наук, врач-гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Домашние роды в нашей стране законодательно не регламентированы. При этом Уголовным кодексом РФ медицинским работникам запрещено принимать участие в домашних родах, исключение — врачи скорой помощи, которые приезжают на вызов. Если женщина соглашается рожать дома без медицинского сопровождения, она несет полную юридическую ответственность, если что-то пойдет не так», – предупредила Уланкина.

Она добавила, что в том числе, речь может идти о наказании за убийство по неосторожности или оставление ребенка в опасности.

«Международная практика также показывает, что домашние роды крайне нежелательны, если во время беременности были проблемы со здоровьем или предыдущие роды прошли с осложнениями. Кроме того, каждая будущая мама должна знать, что шанс на благополучные роды выше, если рядом дипломированная акушерка, акушер-гинеколог и неонатолог, который сможет быстро оценить, какая помощь может потребоваться маме и малышу в родах и сразу после них», – заключила гинеколог.

Ранее при домашних родах в Санкт-Петербурге едва не погиб новорожденный из-за того, что отец перегрыз зубами ему пуповину. Малыш начал истекать кровью, остановить кровотечение смогла только прибывшая вовремя бригада скорой помощи.