Гинеколог объяснила, можно ли забеременеть при эндометриозе

Эндометриоз — одно из самых загадочных и при этом распространенных гинекологических заболеваний. Он поражает женщин репродуктивного возраста и нередко мешает зачатию. Симптомы могут быть размытыми, а потому многие пациентки годами живут с болезнью, даже не подозревая о ней. Какие подводные камни таит эндометриоз, и можно ли забеременеть с таким диагнозом, сообщила РИАМО врач-гинеколог «СМ-Клиника» Мадина Бекова.

Что такое эндометриоз?

Эндометриоз — состояние, при котором ткани внутренней оболочки матки (эндометрия) начинают патологически разрастаться за ее пределами: на яичниках и фаллопиевых трубах, в кишечнике и мочевом пузыре. Они умело маскируются под здоровый эндометрий и вызывают те же симптомы, что и обычные менструации — кровотечения и боль.

«Женщины привыкают к боли, принимая ее за норму: „У всех болит, и у меня болит“. На деле регулярная боль, особенно усиливающаяся при месячных, а также боль при интимной близости или дефекации — это весьма тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать», — отметила гинеколог.

Запущенный эндометриоз может не только вызывать хроническую боль, но и стать причиной бесплодия. Очаги заболевания приводят к спайкам, нарушению проходимости труб, изменению работы яичников и даже снижению качества яйцеклеток.

Иногда болезнь обнаруживается только тогда, когда женщина обращается к врачу из-за невозможности забеременеть.

Почему патологию сложно определить?

Есть ряд прямых и косвенных причин, влияющих на развитие заболевания, говорит Бекова.

Во-первых, эндометриоз часто маскируется под другие гинекологические проблемы, например болезненно протекающие «месячные», нарушения цикла, или просто под общую усталость организма. Во-вторых, заболевание может годами протекать в скрытой форме. Ультразвуковое исследование не всегда позволяет точно поставить диагноз, особенно на ранних стадиях.

Врач подчеркнула, что при правильно подобранной терапии многие женщины с эндометриозом беременеют и рожают здоровых малышей. Главную роль в успешном зачатии играют органосохраняющие и малотравматичные методики лечения.

Как исправить ситуацию?

Прежде всего, это лапароскопия, которая проводится через небольшие проколы в животе. С помощью миниатюрных инструментов и камеры врач аккуратно удаляет очаги эндометриоза, при этом максимально сохраняя репродуктивные органы. После такой операции восстановление занимает всего несколько дней, а вероятность зачатия значительно повышается.

Удаление эндометриоидных кист яичников — еще один малоинвазивный способ. Во время операции специалист сохраняет здоровую ткань яичника, удаляя только пораженные участки. Это особенно важно при планировании беременности.

Кроме того, если эндометриоз вызвал спайки, их аккуратно рассекают, восстанавливая проходимость маточных труб и анатомию органов малого таза.

Вместе с тем полностью избавиться от эндометриоза не всегда удается — болезнь может вернуться. Но своевременное лечение позволяет добиться длительной ремиссии и сохранить фертильность, считает гинеколог.

«Каждая женщина должна помнить: сильная или постоянная боль — не „особенность организма“, а тревожный сигнал. Эндометриоз может никак себя не проявлять на ранней стадии, но это не значит, что он безопасен. Единственный способ вовремя его обнаружить — регулярные осмотры у врача и УЗИ органов малого таза: женщинам после 30 лет не реже 1 раза в год, даже при отсутствии каких-либо жалоб», — резюмировала Бекова.