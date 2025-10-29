Генетик объяснил, как музыка помогает сохранить ясность ума в пожилом возрасте

Специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Карасев поделился мнением о способах защиты от старческого слабоумия. По его словам, музыка помогает сохранять ясность ума, сообщает Общественная Служба Новостей .

Австралийские исследователи установили связь между музыкальными занятиями и снижением риска развития деменции у людей преклонного возраста. Результаты научной работы были представлены на страницах издания International Journal of Geriatric Psychiatry. Согласно полученным данным, регулярное прослушивание музыкальных произведений или игра на инструментах положительно влияют на когнитивные способности пожилых людей.

Карасев отметил, что нервная система человека находится в состоянии непрерывного развития, а нервные клетки способны к восстановлению, хотя этот процесс протекает довольно медленно.

Врач объяснил, что способность нервной системы адаптироваться к переменам — нейропластичность — имеет ключевое значение для предупреждения или развития деменции. По его словам, защитить мозг помогает не решение кроссвордов, а именно новый опыт.

Карасев привел примеры: человек может сегодня заниматься музыкой, на следующий день сочинять стихи, а потом отправиться на прогулку по незнакомому маршруту — именно такое разнообразие активизирует нейропластичность. Специалист добавил, что при поиске нейронами свежих связей образуются новые нейронные цепи, благодаря чему клетки мозга остаются жизнеспособными.

