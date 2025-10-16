Роллы не являются диетическим и подходящим для ежедневного рациона блюдом, поскольку содержат высокое содержание быстроусвояемых углеводов, жиров и большое количество калорий. Об этом заявила старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова, пишет Газета.ru .

По словам Титовой, нельзя говорить о пользе роллов для организма. Белый, очищенный рис представляет собой источник быстрых углеводов с высоким гликемическим индексом. Зачастую его приправляют подслащенным рисовым уксусом.

В состав роллов, по словам специалиста, также нередко входит сливочный сыр типа «Филадельфия», который отличается высокой жирностью (в среднем 50-70%) и является источником насыщенных жиров и калорий. Различные соусы, майонез и темпура делают роллы чрезвычайно калорийными.

Регулярное употребление роллов может способствовать увеличению массы тела.

«Например, один ролл „Филадельфия“ (6–8 кусочков) может содержать 300–500 ккал. А стандартный сет из двух-трех видов роллов легко переваливает за 1000–1500 ккал, что составляет больше половины дневной нормы для многих людей», — сказала специалист.

Таким образом, роллы — это пища с повышенным содержанием углеводов, жиров и калорий, и их сложно назвать полезными. Однако роллы, приготовленные из риса, огурца и нори, без добавления соевого соуса, могут быть приемлемы в качестве легкого завтрака, но только если в них отсутствуют жирные и обжаренные компоненты.

