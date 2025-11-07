Гастроэнтеролог Кашух: завтрак по «Гарвардской тарелке» — лучший старт дня
Лучше формировать утреннее меню по принципу «Гарвардской тарелки», сочетая овощи, белки, злаки и полезные жиры, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
«Здоровому человеку не стоит придерживаться каких-то особых ограничений или правил в выборе продуктов для завтрака. Главное, чтобы прием пищи выполнял свои функции: надолго снабжал энергией, давал организму необходимые питательные вещества для продуктивной работы, вписывался в общий суточный калораж и соответствовал принципам "Гарвардской тарелки"», – сказала Кашух.
Она объяснила, что принципы «Гарвардской тарелки» включают в себя овощи, крупы и злаки, белки и полезные жиры в сбалансированных пропорциях.
«Важно помнить, что одни и те же продукты разные люди переносят по-разному, важно учитывать это при составлении меню. Например, овощи, фрукты усиливают перистальтику кишечника, способствуют росту полезной микрофлоры. Это полезно для здоровья, но у людей с чувствительным ЖКТ может вызывать повышенное газообразование, дискомфорт в животе», – предупредила врач.
Она уточнила, что тот же принцип действует с молочными продуктами: в них много кальция и витаминов, но для людей с непереносимостью лактозы такой завтрак не подходит.