Гастроэнтеролог Кашух: завтрак по «Гарвардской тарелке» — лучший старт дня

«Здоровому человеку не стоит придерживаться каких-то особых ограничений или правил в выборе продуктов для завтрака. Главное, чтобы прием пищи выполнял свои функции: надолго снабжал энергией, давал организму необходимые питательные вещества для продуктивной работы, вписывался в общий суточный калораж и соответствовал принципам "Гарвардской тарелки"», – сказала Кашух.

Она объяснила, что принципы «Гарвардской тарелки» включают в себя овощи, крупы и злаки, белки и полезные жиры в сбалансированных пропорциях.

«Важно помнить, что одни и те же продукты разные люди переносят по-разному, важно учитывать это при составлении меню. Например, овощи, фрукты усиливают перистальтику кишечника, способствуют росту полезной микрофлоры. Это полезно для здоровья, но у людей с чувствительным ЖКТ может вызывать повышенное газообразование, дискомфорт в животе», – предупредила врач.

Она уточнила, что тот же принцип действует с молочными продуктами: в них много кальция и витаминов, но для людей с непереносимостью лактозы такой завтрак не подходит.