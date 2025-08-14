Гастроэнтеролог Кашух: при диабете мед можно есть в микродозе и не натощак

«Мед с осторожностью можно употреблять при сахарном диабете. В составе лакомства много глюкозы и фруктозы, что приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови. Именно поэтому тем, кто страдает диабетом, небольшое количество меда (половину чайной ложечки) можно есть, но не натощак», – предупредила Кашух.

Она отметила, что если есть сомнения, то перед употреблением продукта следует проконсультироваться с врачом.

«Также следует помнить, что мед стимулирует секрецию соляной кислоты в желудке — если есть его натощак. Поэтому у людей с язвой желудка, ГЭРБ, синдромом раздраженного кишечника симптомы заболеваний могут усилиться», – рассказала врач.

Кашух заключила, что абсолютное противопоказание — аллергия на мед и индивидуальная непереносимость этого продукта.

14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас. Этот древний славянский праздник открывает череду летних Спасов (медовый, яблочный и ореховый). Считалось, что к этому дню мед созревает в ульях до полной готовности, наступает осень. Кроме того, Медовый Спас знаменует начало Успенского поста и сопровождается традициями освящения различных трав и меда.