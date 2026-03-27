Гастроэнтеролог Кашух перечислила обязательные продукты на каждый день

По словам специалиста, с точки зрения физиологии и доказательной медицины организму каждый день необходимы белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы. При этом «не существует какого-то одного продукта — будь то авокадо или красная рыба — который обязательно нужно есть каждый день».

«Здоровое пищевое поведение как раз отличается гибкостью: сегодня хочется одного, завтра другого, и это абсолютно нормально. Однако общие принципы сбалансированного питания наглядно отражены в модели гарвардской тарелки», — подчеркнула Кашух.

Эксперт рекомендовала ежедневно включать в рацион цельные крупы, фрукты, овощи и зелень — источники растворимых и нерастворимых пищевых волокон. Клетчатка поддерживает микробиоту кишечника и иммунитет.

Также важны полноценный белок, полезные жиры с полиненасыщенными кислотами и сложные углеводы. «Для восстановления тканей, выработки ферментов и сохранения мышечной массы организму необходим постоянный доступ к источнику строительных элементов», — рассказала врач.

Отдельно Кашух отметила ферментированные и молочнокислые продукты, которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры и синтез витаминов группы B.

