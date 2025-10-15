Гарбузов: Москва представила разработки на международном форуме «БИОПРОМ-2025»

В Москве свыше 300 предприятий занимаются выпуском медицинских изделий, оборудования и лекарственных средств. По данным за январь–август 2025 года, промышленные предприятия увеличили выпуск фармацевтических препаратов и материалов медицинского назначения на 4,4% в сравнении с тем же периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина развитие промышленности в сфере медицины и фармацевтики является одним из приоритетов Стратегии развития Москвы до 2030 года.

«Столица активно поддерживает предприятия, предлагая им набор эффективных инструментов. Компании увеличивают производственные мощности, разрабатывают новые лекарства и изделия и расширяют ассортимент социально значимой продукции. Благодаря этому растет объем выпуска: по результатам января — августа 2025 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Гарбузов.

Столичные компании активно задействованы в деловой жизни для развития отрасли и профессионального сообщества. Например, на втором международном форуме «БИОПРОМ-2025: промышленность и технологии для человека» ведущие фармацевтические производители и создатели бионических протезов конечностей продемонстрировали свои последние достижения.

Компания «Генериум-Некст» представила 5 препаратов, производящихся на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». Среди них — российские биоаналоги экулизумаба, дорназы альфа, имиглюцеразы, омализумаба и алтеплазы. Эти инновационные генно-инженерные лекарства предназначены для лечения социально значимых и редких болезней. Мощности предприятия позволяют полностью удовлетворить потребности российских пациентов.

В компании отметили, что участие в форуме — это значимый инструмент коммуникации с партнерами и коллегами, возможность презентовать свои успехи, узнать от представителей власти о векторе развития отрасли и провести диалог с профессиональным сообществом.

«Велфарм-групп» показала образцы собственных активных фармацевтических субстанций, синтезированных на своих производственных линиях для достижения полной локализации лекарств.

«Преодоление зависимости отечественной фармацевтики от импорта субстанций — ключевой вызов, на который мы отвечаем собственной научно-производственной базой. Технология синтеза уже отработана для более чем 40 молекул, и мы уверенно движемся к технологическому суверенитету», — сказала президент фармацевтического производства Людмила Щербакова.

Компания также продолжает вкладывать средства в создание новых лекарственных форм и первые в России воспроизведенные препараты. На сессии, посвященной производству стратегически важных лекарств, представитель компании Григорий Левицкий отметил необходимость формирования системы прослеживаемости субстанций, которая дает возможность подтверждать их российское происхождение.

Кроме того, на выставке в рамках форума были показаны функциональные киберпротезы рук и модули стоп, созданные компанией-резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» и технопарка «Сколково» — «Моторика». Генеральный директор компании Андрей Давидюк в рамках деловой программы выступил на панельной сессии «Где взять деньги на биоэкономику — от науки до IPO?», где обсудил с отраслевыми экспертами и лидерами вопросы привлечения инвестиций для завоевания технологического лидерства, а также перспективы и риски проведения IPO.