Флагманский центр ГКБ имени Пирогова в Москве откроют до конца 2024 года

Флагманский центр городской клинической больницы имени Н. И. Пирогова примет первых пациентов до конца текущего года. В настоящее время завершены основные работы по созданию центра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Подготовлен уникальный блок из 11 операционных разного профиля. В их числе — гибридная, с возможностью использования телемедицины и проведения ангиографических операций», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Это пятый флагманский центр на территории столицы. Они расположены таким образом, чтобы максимально сократить время транспортировки пациентов.

В Флагманском центре ГКБ имени Пирогова будет 244 койки, из них 23 — реанимационные. В медучреждении продумано все для спасения человека — от зоны «триаж» до операционных, в которых можно одновременно проводить несколько сложных операций.

Новый столичный стандарт оказания скорой медицинской помощи превосходит большинство зарубежных аналогов. Он позволил увеличить среднюю скорость оказания помощи в 1,5 раза.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года в столице построили 1080 объектов социальной инфраструктуры.