Физиотерапевтический кабинет в поселке Пески Коломны возобновил работу

Физиотерапевтический кабинет возобновил работу в поликлинике поселка Пески округа Коломна. Запрос на открытие кабинета жители озвучили во время встречи с главным врачом Коломенской больницы Николаем Макаровым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Жители рассказали, что раньше в поликлинике работал свой физиокабинет. После его закрытия они были вынуждены ездить на физиолечение в городские поликлиники. Оперативно проработали с администрацией Песковской поликлиники этот вопрос, и кабинет возобновил работу. Сейчас он работает в ежедневном режиме, пока в день его посещают порядка 20 пациентов. Надеемся, что врачи начнут активнее направлять пациентов на физиолечение, и он станет востребованным среди жителей», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Теперь пациенты из поселка Пески и других расположенных по соседству сел и деревень могут пройти в своей поликлинике такие физиотерапевтические процедуры, как магнито- и лазеротерапию, УВЧ-терапию, терапию диадинамическими токами, электрофорез, амплипульстерапию, физиопроцедуры с использованием ультразвука и ультрафиолетовых лучей и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.