Физиотерапевтический кабинет открыли в амбулатории дер Дровнино Можайского округа

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Физиотерапевтический кабинет возобновил работу в амбулатории деревни Дровнино Можайского округа. Запрос на возобновление его работы поступил от местных жителей в ходе проверки деятельности лечебного заведения Центром медицинской инспекции министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с заместителем главы Можайского городского округа Еленой Заболотной и главным врачом Можайской больницы Максимом Чуркиным сотрудники Минздрава обошли кабинеты амбулатории, пообщались с медицинским персоналом, получили обратную связь от пациентов.

«Жители Дровнино рады, что в деревне после ремонта возобновилась работа врачебной амбулатории. Ближайшая больница находится в Уваровке и до нее нужно ехать порядка 20 км. Сейчас медицинская помощь снова стала доступной», — отметила заместитель главы Можайского городского округа Елена Заболотная.

Главный врач Можайской больницы Максим Чуркин дополнил, что амбулатория укомплектована медиками, прием пациентов осуществляет дневной стационар.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.