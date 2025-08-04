Фестиваль грудного вскармливания пройдет в перинатальном центре Подмосковья

7 августа в 12:00 на территории Московского областного перинатального центра пройдет мероприятие, приуроченное ко Всемирной неделе грудного вскармливания. Основная цель встречи — просвещение, поддержка семей и формирование дружественной среды для родителей, ожидающих ребенка и уже воспитывающих малышей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В фестивале примут участие представители министерства здравоохранения, главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова, а также профильные специалисты.

В программе мероприятия — образовательные лекции от ведущих специалистов в области неонатологии, психологии и грудного вскармливания, практические мастер-классы, семейные активности, а также открытые дискуссии с участием экспертов.

«Поддержка грудного вскармливания — это не только забота о здоровье ребёнка, но и инвестиция в здоровье всей нации. Такие мероприятия помогают родителям чувствовать уверенность, получать своевременные знания и поддержку специалистов. Мы стремимся создать пространство, где каждая мама услышана, а каждый вопрос — важен», — подчеркнула заместитель главного врача Московского областного перинатального центра по педиатрической помощи Анастасия Петрова.

В лекционной части гости обсудят важные аспекты грудного вскармливания:

его влияние на здоровье матери и ребенка;

формирование эмоциональной связи;

послеродовое восстановление;

роль отцов в поддержке ГВ;

формирование прикуса у ребенка.

Также в рамках фестиваля предусмотрены интерактивные зоны, в которых участники смогут научиться правильному прикладыванию к груди, освоить техники сцеживания, узнать, как определить, достаточно ли малышу молока, пройти творческие мастер-классы — от изготовления кукол-кормилиц до дыхательных практик и мандал.

Вход свободный. Приглашаются будущие и молодые родители, а также все, кто интересуется вопросами грудного вскармливания, осознанного родительства и раннего развития детей. Подробная информация и анонс лекций по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.