Фельдшерско-акушерский пункт привели в порядок в подмосковной деревне в 2024 г

В Серпухове в деревне Арнеево в 2024 году завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта. Здание построено 60 лет назад, капитальный ремонт не проводился, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ФАП очень востребован у населения. Прием в пункте медицинской помощи осуществляет фельдшер, в зоне ответственности которого — около 700 жителей Арнеева и близлежащих населенных пунктов.

Отремонтированное помещение состоит из зоны ожидания, комнаты фельдшера, смотрового и процедурного кабинетов. Ремонтные работы в фельдшерско-акушерском пункте стартовали в середине августа и уже завершены.

Была произведена замена напольного покрытия, установлены новые окна, а также обновлена мебель. Ремонт проводился в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.