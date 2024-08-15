Фельдшерский здравпункт планируют построить в Павлово-Посадском округе

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила архитектурно-художественные решения фельдшерского здравпункта в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В деревне Назарьево планируется реализовать новый фельдшерский здравпункт вблизи существующего дома культуры. В нем разместятся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная комната и необходимое медоборудование. Количество проживающего населения на территории составляет около 350 человек. По проекту общая площадь здания составит порядка 90 кв. метров. Его реализация запланирована на текущий год», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Проектирование и строительство объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Одноэтажное здание фельдшерского пункта имеет форму квадрата в плане и исполнено в жемчужно-белом цвете. Выступающая входная группа с козырьком обеспечивает защиту от непогоды, а также добавляет акцент облику здания, объем приобретает многоплановость. Главный вход организован с уровня земли с учетом маломобильных групп населения.

Еще одним акцентом в экстерьере стали рельефные панели в серо-бежевом цвете. Органично смотрится и встроенная в главный фасад эмблема учреждения — медицинский крест.

Строительство медпункта будет осуществляться из крупноформатных железобетонных двухслойных панелей с гладкой и фактурной поверхностью.

Прилегающая территория медицинского учреждения будет благоустроена: предусмотрено озеленение, появится автомобильная парковка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.