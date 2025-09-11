Это не прикол: в Новосибирске живет восьмилетний мальчик-алкоголик

Главный детский психиатр-нарколог Новосибирской области Нина Кошляк сообщила, что в регионе дети и подростки ежегодно попадают на учет с диагнозом алкогольной зависимости. Так, в Новосибирске на учете с алкогольной зависимостью стоит восьмилетний мальчик, сообщает kp.ru .

По словам специалиста, в 2024 году органы профилактики направили к наркологам восьмилетнего мальчика из-за употребления алкоголя. Ребенку поставили наркологический диагноз и назначили индивидуальный курс психокоррекции. В настоящее время мальчик не употребляет спиртное.

Кошляк отметила, что детский организм особенно уязвим перед алкоголем. Разрушительное воздействие этанола на юный организм происходит гораздо интенсивнее, чем у взрослых.

Зависимость у подростков может сформироваться всего за 2-3 года после первых проб спиртного. Негативные последствия затрагивают множество органов: снижаются когнитивные функции из-за повреждения мозговых клеток, страдают печень, сердце и репродуктивная система.

При этом как именно у восьмилетнего мальчика появилась алкогольная зависимость, не уточняется.

