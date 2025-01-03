«Это естественный процесс»: почему россиянки полнеют после 35 лет

Изменение веса у женщин чаще всего начинается после 35 лет в связи с естественными возрастными изменениями в организме. И, в первую очередь, эти изменения связаны с тем, что снижается уровень важных стероидных гормонов, таких как тестостерон, прогестерон, альдостерон и эстрадиол, сообщила РИАМО врач-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Варламова.

Она пояснила, что указанные гормоны играют важную роль в нормализации обмена веществ, уровня энергии и массы тела. С возрастом их баланс нарушаться, что может влиять на скорость метаболизма и приводить к набору веса.

Как подчеркнула врач, важная особенность этих гормонов — это их зависимость от уровня железа в организме.

«А снижение уровня железа в организме может быть вызвано разными факторами. У женщин, в частности, это нередко связано с регулярными потерями крови во время менструаций, а также с нарушением усвоения железа из пищи, что является важным компонентом поддержания здорового гормонального фона», — сказала Варламова.

По ее словам, в итоге на изменения в весе и обмен веществ влияет целый ряд факторов: это и возрастное снижение метаболизма, и дефицит железа, и нарушения гормонального баланса. Также с возрастом микроэлементы и гормоны не вырабатываются в прежнем объеме и организм старается экономить их ограниченные запасы, что, в свою очередь, дополнительно замедляет метаболические процессы.

«Однако такая ситуация вполне может быть изменена в лучшую сторону. Для этого необходимо обратиться к гинекологу-эндокринологу. Специалист сможет определить причину нарушений метаболизма и составить индивидуальный план восстановления гормонального баланса и обмена веществ», — добавила доктор.

Она уточнил, что еще восстановительный процесс должен включать умеренные физические нагрузки, которые поддерживают мышцы и помогают сжигать лишние калории. Не менее важен и качественный сон, ведь именно во сне происходит восстановление организма.