Первичный прием и отзывы: как выбрать грамотного пластического хирурга

Пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что при выборе доктора в этой сфере стоит учесть множество нюансов: от образования и опыта специалиста до отзывов пациентов, сообщает RuNews24.ru .

По его словам, отрицательные отзывы могут раскрыть истинную ситуацию. Не стоит пренебрегать предварительной консультацией: хороший врач всегда сначала выслушает пожелания пациента, ответит на все вопросы и объяснит все этапы операции.

Не менее значимый фактор — подтвержденный навык хирурга в проведении нужной вам операции. К примеру, планируя ринопластику, удостоверьтесь, что у врача есть положительные результаты подобных вмешательств. Запросите демонстрацию снимков «до» и «после» его предыдущих работ, чтобы лично удостовериться в качестве.

Также стоит уделить внимание месту работы хирурга — клинике. Важно, чтобы учреждение отвечало требованиям безопасности, располагало современным оборудованием и штатом квалифицированных специалистов. Опрятность, организация пространства и наличие новейшего оснащения — признаки заботы о пациентах. Огромную роль играет интуиция: операция — это не только медицинские манипуляции, но и эмоциональная составляющая, заключил Алексанян.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.