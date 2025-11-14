Еще один маммограф заработал в Подмосковье

В поликлиническом подразделении Чеховской больницы на улице Гагарина заработал новый цифровой маммограф. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всем женщинам старше 40 лет рекомендуется регулярно проходить маммографическое исследование. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии, в том числе онкологические. Сегодня в Чеховской больнице начал работу новый цифровой маммограф. На его закупку было направлено 21,7 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В Московской области женщины старше 40 лет, имеющие прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву, могут самостоятельно записаться на маммографию. Важно, что давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет. Записаться на исследование можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по тел.122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.