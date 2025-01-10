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Еще один ФАП Егорьевской больницы открыли в деревне Иваново

Еще один фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Егорьевской больницы открыли в деревне Иваново. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ МО «Егорьевская больница» в муниципальном округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Егорьевская больница», ФАП» в д. Иваново муниципального округа Егорьевск.

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать одноэтажное здание 1986 года постройки общей площадью 386,7 кв. метров.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.