Еще 22 медработника из Подмосковья направили в Курскую область

Бригада медицинских специалистов Подмосковья была направлена для оказания медицинской помощи пострадавшим в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено 7 бригад скорой медицинской помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.

Подмосковье принимает жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атаки ВСУ. Ранее губернатор сообщил, что в Подмосковье из Курской области отправили еще более 300 человек.

6 августа ВСУ атаковали курское приграничье. Среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие. Из региона организовали эвакуацию жителей, в том числе в Подмосковье.