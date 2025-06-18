Эротизм и лунатизм: о каких проблемах говорят попытки заниматься сексом во сне

«При такой патологии во время одной из фаз сна, когда движение зрачков замедляется, человек может пытаться заниматься сексом либо совершать какие-то другие сексуализированные действия (например, мастурбировать) в бессознательном состоянии», — отметила эксперт.

Психиатр добавила, что расстройство свойственно и мужчинам, и женщинам. Однако причин его возникновения специалисты пока не выявили. По мнению Жестковой, сексомния может идти из детства, когда у ребенка развивается лунатизм.

Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров отметил, что эротические сны появляются в течение всей жизни как у детей, так и у взрослых из-за гормонального фона или личной и сексуальной жизни отдельного человека. Например, если партнеру не хватает секса в отношениях, организм, чтобы выбросить окситоцин, серотонин или дофамин, запускает механизм самоудовлетворения.

Более того, по мнению Комарова, сексомния может проявляться и из-за гормонального сбоя. Например, аденомы надпочечников, щитовидной железы, предстательной железы или толстой кишки могут заставлять человека пытаться заняться сексом во сне.